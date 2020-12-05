1.02 مليون مصاب بكورونا في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 1.02 مليون حالة حتى صباح أمس، ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبيرج.

وأظهرت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 49 ألفا و695 حالة، وعدد حالات التعافي من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بكورونا وصل إلى 708 آلاف و106 حالات.

وأعلنت إيران تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.