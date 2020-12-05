بومبيو: قتلنا سليماني لنظهر لطهران الخط الأحمر

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وأضاف خلال مداخلة في منتدى البحر المتوسط، نقلتها فضائية قناة العربية، أنه «علينا التصدي لميليشيات إيران التي هي من نواقص الاتفاق النووي».وأوضح أن دعم إيران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد هجر الكثير من الشعب السوري.
وتأتي تصريحات بومبيو في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تزايدت العقوبات بشكل كبير منذ تولي الرئيس الحالي دونالد ترمب شدة الحكم.
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