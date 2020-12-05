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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. 1422 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحوالي 15
وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع .584
وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم إغلاقا شاملا في الضفة الغربية وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 109723 إصابة.
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