نظرة عالمية متفائلة إزاء نهاية كورونا .. وتحذير من كارثة إنسانية بداية 2021

■ انطلاق حملة التطعيم فـي موسكو

■ البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

■ الإمارات تتجاوز 175 ألف إصابة

■ ارتداء الكمامة أفضل إجراء احترازي فـي مصر

■ الجزائر تبدأ عملية التطعيم فـي يناير

■ المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة

■ حالتا وفاة كل دقيقة فـي أميركا

■ توصية بالتركيز على بناء الدعم للتطعيم فـي بريطانيا

■ الهند تعلن موعد طرح لقاح كوفاكسين

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إنه مع النتائج الإيجابية في الأسابيع الأخيرة من تجارب اللقاح، فإن الضوء في نهاية النفق يزداد سطوعًا بشكل مطرد. مضيفة في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مساء أمس الأول أنه: ”على الرغم من أن الطريق أمامنا لا يزال غادرًا، يمكننا البدء في إلقاء نظرة خاطفة على نهاية كوفيد 19”. وقد وجهت المنظمة دعوة إلى كل الدول المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث قالت: ”إن هناك خطوطا عريضة لـ4 مجالات رئيسية يحتاج العالم أن تنفذها الدول المنتجة للقاحات وبناء عالم ما بعد الجائحة. مشيرة الى أن أبرز تلك المجالات هي ضرورة الاستثمار في لقاحات “كوفيد 19” لإنهاء الجائحة.

من جهة أخرى، قال مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة للجمعية العامة إن العام المقبل بدأ يتشكل على هيئة كارثة إنسانية وإن على الدول الغنية ألّا تسحق الدول الفقيرة في “تدافع من أجلال اللقاحات” لمواجهة الجائحة. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: ”2021 ستكون حرفيا كارثة بناء على ما نراه حاليا في هذه المرحلة” مشيرا إلى أن المجاعة “تدق على أبواب “أكثر من 10 دول. الى ذلك، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك 5” في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام. وسيكون التطعيم في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة، بحسب قناة”أر تي العربية”الروسية للأنباء. وقد اظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 66 مليونا و340 ألفا و855 حالات.

خليجيا، قالت البحرين إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا. وكانت البحرين أقرت في نوفمبر استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و1214 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 175 ألفا و276 حالة. الى ذلك، أجمع العديد من المصريين على أن ارتداء الكمامة الطبية هو أفضل إجراء احترازي يجب أن تتخذه الحكومة المصرية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد. وبحسب صحيفة “الخليج 365” المصرية، فقد فازت الكمامة الطبية بأكبر نسبة أصوات في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، بنسبة 25.2%.

وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة. من جهته، أعلن مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي في الجزائر، كمال صنهاجي، عن موعد بداية توزيع لقاح كورونا في بلاده، وقال بأنه سيكون خلال شهر من الآن، وسيكون مجانيا، وليس إجباريا. من جهتها سجلت وزارة الصحة المغربية 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372620 إصابة. بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة مشيرة الى إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 584 حالة. وفي سوريا، كشف مسؤول صحي بدمشق عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 10% مع بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس في سوريا.

دوليا، ناشدت السلطات الأميركية مواطنيها بضرورة ارتداء الكمامات، وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار المزيد من الأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل، بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا بواقع حالتين كل دقيقة. في السياق، أمرت مايور لندن برييد رئيس بلدية مدينة سان فرانسيسكو الأميركية بفرض عزل عام جديد وقيود على الأعمال التجارية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى. وفي بريطانيا، نصح رئيس مجموعة بحثية رائدة وزراء الحكومة بالتوقف عن تسييس لقاح كورونا والتباهي بكونهم أول من يرخص استخدامه. وقالت هايدي لارسون، مديرة “مشروع الثقة في اللقاح” ومقره لندن، إن الحكومة يجب أن تركز بدلا من ذلك على بناء الدعم للتطعيم وإلا ستفقد ثقة وإيمان الشعب البريطاني، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان”. في السياق، بدأ الفحص الجماعي لأفراد الشعب النمساوي للكشف عن فيروس كورونا رغم شكوك من جانب مستشاري الحكومة العلميين. من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا والصين بشأن توريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وأشار الرئيس التركي إلى أنه مستعد للتطعيم ليكون قدوة لمواطنيه. الى ذلك، صرح المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد “سبوتنيك V” سيبدأ يوم 22 ديسمبر الجاري.

آسيويا، أعلنت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول فرض إجراءات غير مسبوقة تقتضي غلق معظم المؤسسات والمتاجر في التاسعة مساء مع تخفيض حركة النقل العام بنسبة 30 في المئة في المساء بعد أن سجلت أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا منذ تسعة أشهر. وفي الهند قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الخبراء في بلاده يعتقدون أن لقاح “كوفاكسين” الذي تصنعه الهند سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة، بما يخفف وطأة الوباء الذي أصاب الملايين من الهنود. بدورها، مددت ماليزيا أمرا مشروطا للسيطرة على الحركة في العاصمة، كوالالمبور وولاية صباح ومعظم المناطق بولاية سيلانجور أسبوعين اثنين، للمساعدة في احتواء انتشار الإصابات بفيروس كورونا.