العثور على جثة ضابط بالجيش مقتولاً داخل شقته وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة ضابط برتبة رائد يشغل منصب آمر سرية في الجيش، مقتولاً داخل شقته ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات".

