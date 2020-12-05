حكومة إقليم كردستان تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول

اعلنت حكومة اقليم كردستان، السبت، انها تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول، فيما اشارت الى التوصل لتفاهمات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021.
وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم السبت 5 كانون الأول 2020، بوفد حكومة الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية". مبينا انه "جرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم".
وثمّن رئيس الحكومة "الجهود التي بذلها الوفد المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع بغداد لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان".
واكد انه "تم في الاجتماع التشديد على أن حكومة إقليم كردستان لن تتنازل عن حقوقها ومستحقاتها المالية والدستورية، وهي بانتظار وصول جزء من مستحقاتها لشهر تشرين الأول من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، مثلما لم ترسل مستحقات أشهر (أيار وحزيران وتموز) وهي حقوق ومستحقات لشعب كردستان".
وبشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، اكدت الحكومة انه "تم التأكيد على التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها".
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