المحجوب يكشف.. تركيا أرسلت 5 سفن أسلحة لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد الجيش الليبي، السبت، إرسال تركيا 5 سفن شحن جديدة محملة بالأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً جاهزية قواته البحرية للتعامل مع أي طارئ.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عناصر الجيش رصدت تحرك السفن الحربية التركية، مشيرًا إلى أنها قد تكون عملية استبدال لتلك الموجودة في المنطقة الآن.

وأشار المحجوب إلى أن السفن التركية تتواجد خارج المياه الإقليمية ولم تقترب من منطقة العمليات العسكرية، مطمئنًا الليبيين بأنه لم يحدث أي خرق للعمليات العسكرية أو الجبهة حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وقال المرصد السوري، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، واستثمار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

تطبيق "فلايت رادار"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، رصد الجمعة، وصول 3 طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى ليبيا.

وتعمل تركيا على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.