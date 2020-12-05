شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون ناخب كويتي يختارون ممثليهم في مجلس الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توافد أكثر من 500 ألف كويتي وكويتية منذ صباح اليوم (السبت)، للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا، حيث بدأ التصويت في الساعة الثامنة بتوقيت الكويت، وينتهي في الساعة الثامنة مساء.

وتوافد مواطنو ومواطنات الكويت للدوائر الانتخابية لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، بأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي، حيث يتنافس 326 مرشحا من بينهم 30 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا، ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص.

وشملت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة، ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها، والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج.

كما تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفايروس كورونا، وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي في الدوائر الخمس.