شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الالتزام التام بين المصلين أثناء تأديتهم أول صلاة جمعة بعد توقف دام أكثر من ثمانية أشهر، مشيدة بالدور الرائع الذي قام به المتطوعون لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المصلين، أثناء دخولهم باحات المساجد، وتنظيم التباعد الجسدي بين المصلين في الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد. وقال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، إنه قبيل صلاة الجمعة الماضية والصلوات التي تلتها لمست الهيئة ترحيباً واشتياقاً لجميع رواد المساجد خاصة أثناء تأدية صلاة الجمعة التي كان يشتاق إلى تأديتها كل المصلين منذ قرابة 8 أشهر، مشيراً إلى أن الهيئة لمست كما كانت تتوقع، التزام تام من قبل المصلين بالتباعد الجسدي بين مصلٍ وآخر وكذلك الالتزام بالحضور في التوقيت المحدد لصلاة الجمعة، وانصياعهم لإرشادات وتوجيهات المتطوعين الذين تواجدوا أمام بوابات المساجد لضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما لمست الهيئة ارتياح وفرحة المصلين التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكد النيادي: أن هذا الانضباط الذي أبداه جميع المصلين ينم عن أن المجتمع الإماراتي - مواطنين ومقيمين - مجتمع واع ومثقف، داعياً كافة المصلين إلى الاستمرار في المحافظة والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة وأمان أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الالتزام في المساجد وحرص مسؤولي ومشرفي دور العبادة والمصلين، قد أدى إلى هذه النتائج التي نراها اليوم، ونحمد الله على منحنا هذه القيادة الرشيدة التي تسعى بشكل مستمر وبمتابعة حثيثة لضمان سلامة وأمان أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة للمصلين لتأدية شعائر صلواتهم بيسر وطمأنينة، متمنياً أن يتم الله نعمة الصحة والعافية على الجميع.