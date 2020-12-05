توسعة المزارع والنظام شبه المكثف.. رئيس "الثروة السمكية" يكشف خطة الدولة لمضاعفة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية مصر من الأسماك بلغت مليوناً و925 ألف طن، بفارق 100 ألف طن زيادة عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن 80%من الاستزراع السمكي والباقي من المصائد الطبيعية.

وأضاف مصلحي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن سبب الزيادة هو توسع الدولة في إنشاء مزارع سمكية في الأراضي الجديدة والصحراوية وتدشين تحويل تلك المزارع سواء الجديدة أو القديمة إلى النظام شبه المكثف الذي يضاعف الإنتاج؛ مما يزيد من الناتج المحلي، وهو المستهدف، حيث نسعى إلى الوصول إلى 2 مليون ونصف مليون طن عام 2025، و3 ملايين طن عام 2030.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن الهيئة تدعم مشروع الاستزراع شبه المكثف عبر تقديم الدعم الفني لأصحاب تلك المزارع من خلال الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة والحفاظ على كمية المياه الموجودة وإعادة استخدامها، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى الأسماك على أنها أحد مصادر البروتين للمواطن المصري.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيّّا في إنتاج سمكة البلطي والثالث عالميًّا، مضيفًا أن أسماك الدنيس واحدة من أهم الأسماك التي تصدرها مصر للخارج.

يُذكر أن نظام شبة المكثف يعد من أفضل الأنظمة التي تتيح عملية الاستزارع السمكي مرتين في الموسم عكس النظام العادي الذي يكون موسمًا واحدًا ويزيد الإنتاجية من 10 إلى 13 طنًّا في النظام شبه المكثف بعكس النظام العادي الذي يكون من 8 إلى 10 أطنان، على أن يكون الإنفاق واحدًا في النظامَين.