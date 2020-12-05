بالصور.. وزير العدل يفتتح فرع توثيق الضواحي بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت، رفقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مبنى فرع توثيق الضواحي "الشهر العقاري"، بجوار إدارة الأحوال المدنية بحي سخا بمدينة كفرالشيخ.

وقال وزير العدل، إن افتتاح فرع توثيق الضواحي، يِأتي ضمن خطة التطوير، والتحديث، وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الزحام في مكاتب التوثيق، و جرى تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية.