وفود من البرلمان الروسي تشارك في مراقبة انتخابات فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلن البرلمان الروسي، اليوم السبت، أن وفود من من مجلسي البرلمان الروسي ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية، التي من المقرر أن تُقام غدا الأحد.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف - حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الوفد الروسي سيزور فنزويلا بناء على دعوة من المجلس القومي للانتخابات"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي سيتكون من 3 أعضاء من مجلس الاتحاد الروسي بقيادة كوساتشيف.
ومن جهة أخرى، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي "إن وفد مجلسه سيتكون من أعضاء من كل الفصائل البرلمانية على أن يقودهم بنفسه".
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