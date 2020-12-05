وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة للجزائر تستغرق يومين

بدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم السبت، زيارة عمل إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.



واستقبل صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري نظيره الإيطالي بمقر وزارة الخارجية، حيث عقدت جلسة مباحثات بين الوزيرين قبل أن ينضم لها أعضاء وفدي

البلدين.



وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن هذه الزيارة، تعد الثانية من نوعها لوزير الخارجية الإيطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، وتندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين

الجزائر وإيطاليا.



وأضاف البيان أن الزيارة ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة الاجتماعات المشتركة مستقبلا، خاصة الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.



وأشار إلى أن جدول أعمال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين يتضمن القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والأوضاع في ليبيا ومالي.