السودان يُسجل 349 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السودانية 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، فضلا عن تسجيل شفاء 134 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 315 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 12 ولاية.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و884 حالة، بينها 1280 وفاة، و10 آلاف و806 أشخاص تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض وذلك عبر التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطبيق اداب العطس والسعال، كما نوهت الوزارة

الى ضرورة التبليغ عن حالات الإشتباه.

ويعمل العديد القليل المتوافر من الأطباء والكوادر الصحية ساعات طويلة في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتردي المريع في أوضاع المستشفيات السودانية بسبب التدمير الممنهج للقطاع الصحي خلال فترة حكم النظام السابق.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.