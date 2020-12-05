لبنان يرحب بالتقدم في مباحثات المصالحة الخليجية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، بالتقدم الحاصل في المباحثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.
وثمنت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، جهود وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الرامية الى رأب الصدع وتجاوز الخلافاتبين الأشقاء.
وأكدت تقديرها جميع الأطراف لحرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، لافتة إلى أنها "تتطلع إلى بذل المزيد من الجهد العربي المشترك من أجل ضمان الأمن والاستقرار والإزدهار لشعوبنا وبلداننا العربية".
وكان وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف أمس الجمعة عن مباحثات وصفها بالمثمرة جرت أخيرًا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
يذكر أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو 2020.
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