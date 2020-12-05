لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطبيق اتفاق وقف القتال في قره باغ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف. في إطار سلسلة اتصالات مكثفة بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أن لافروف وبيراموف بحثا سير تطبيق بنود الإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من نوفمبر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين

والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان بشأن وقف الأعمال القتالية في المنطقة المتنازع عليها.

وتناولت هذه المشاورات خاصة مسائل تعامل طرفي النزاع مع قوات حفظ السلام الروسية التي نشرت في المنطقة للإشراف على سريان الهدنة بموجب الاتفاق الثلاثي.

كما بحث الوزيران "مسائل ملحة متعلقة

بالتعاون الدولي وقضايا منفصلة على الأجندة الدولية".

وتخوض القوات الفيدرالية الإثيوبية حربا مع حكومة إقليم تيغراي، المتاخمة لإريتريا والسودان، منذ بداية نوفمبر الثاني الجاري، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عن هجوم عسكري يشمل ضربات جوية. وجاء الصراع في أعقاب التوتر بشأن قرار تيغري أحادي الجانب لانتخاب إدارة إقليمية ضد رغبة آبي. وقال آبي في ذلك الوقت: "تهدف عمليتنا إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي ساد لفترة طويلة جدًا ومحاسبة الأفراد والجماعات.