

سيف اليزيد - تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات أزمة، اليوم السبت، بعدما دعا كبار المفاوضين إلى استراحة في مفاوضات التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» أمس الجمعة.

وبعد أسبوع من محادثات مكثفة، اتفق الجانبان مساء، أمس الجمعة، على أنه «لم يتم استيفاء شروط التوصل لاتفاقية»، حسبما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في بيان مشترك.

وقال البيان الذي نشر على «تويتر»: «إنه لم تتم تلبية شروط التوصل لاتفاق، بسبب اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص، والحوكمة ومصائد الأسماك».

وبحسب مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لاتزال نتيجة محادثات فون دير لاين وجونسون في وقت مبكر من المساء مفتوحة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن فون دير لاين وجونسون لن يتفاوضا على الشروط اليوم السبت ولكن سوف يناقشان كيفية إحياء المحادثات.





كانت هذه تفاصيل خبر محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسط توقف مفاوضات «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.