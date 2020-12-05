البحرين لن تستورد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

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البحرين
بعد تصريح وزير التجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن الانفتاح بشأن واردات المستوطنات، مشيرا إلى أن المنامة لن تفرق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين. ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نفي للتصريحات المنسوبة لوزير التجارة في الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة في وقت متأخر أمس الجمعة نقلا عن مصدر رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن “تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة”.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة.
وقال مكتب المالكي في بيان نقلا عن وزير خارجية البحرين “الادعاء المنسوب للوزير يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم…للقضية الفلسطينية”.
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