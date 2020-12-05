شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 1.6% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1 % ، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 4ر14 مليون حالة حتى الساعة السابعة و27 دقيقة صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 31ر1 مليون، بزيادة 8ر1% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية كانساس زيادة 6ر3% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 171 ألفا و146 .

وشهدت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الوفاة، المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 252 شخصا.