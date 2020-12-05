شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 1.6% والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 31ر1 مليون، بزيادة 8ر1% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.
وسجلت ولاية كانساس زيادة 6ر3% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 171 ألفا و146 .
وشهدت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الوفاة، المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 252 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 1.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.