الاصابات والشفاء متساويتان.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1898 إصابة جديدة بكورونا. كما تماثل 1885 مصاباً الى الشفاء من الفيروس. وسجلت 24 حالة وفات بسبب الفيروس.

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