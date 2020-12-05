فيروس كورونا يخطف شخصية رياضية جديدة في العراق

2020-12-05 | 13:45
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توفي أمين سر نادي الكوفة الرياضي باقر حميد الجبوري، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وذكر نادي الحسين الرياضي في بيان أن "رئيس مجلس أندية مدينة الصدر ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي كامل زغير، يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد والاسرة الرياضية في محافظة النجف لوفاة امين سر نادي الكوفة (باقر حميد)... تغمده الله بواسع برحمته والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
من جانبه ذكر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة انه "يتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للعائلة الرياضية النجفية وأسرة الفقيد الحاج (باقر حميد الجبوري) أمين سر نادي الكوفة الرياضي الذي وافاه الأجل هذا اليوم بسبب مضاعفات فايروس كورونا ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمتهِ وألهم اهلهِ ومحبيه الصبر والسلوان . انا لله وأنا اليه راجعون".
من جانبه ذكر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة انه "يتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للعائلة الرياضية النجفية وأسرة الفقيد الحاج (باقر حميد الجبوري) أمين سر نادي الكوفة الرياضي الذي وافاه الأجل هذا اليوم بسبب مضاعفات فايروس كورونا ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمتهِ وألهم اهلهِ ومحبيه الصبر والسلوان . انا لله وأنا اليه راجعون".
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