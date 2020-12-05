البرلمان يرفض قانون اللاجئين ويعيده للحكومة

افاد مصدر برلماني، السبت، بان مجلس النواب رفض مشروع قانون اللاجئين. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا برفض مشروع قانون اللاجئين". واضاف ان "البرلمان قرر اعادة مشروع القانون الى الحكومة".

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