تدهور الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق عمر البشير

نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، فجر اليوم السبت، إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالته الصحية.

وأفاد موقع قناة "الشرق"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الحالة الصحية لعمر البشير قد تدهورت بعد وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير، الأسبوع الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يخضع البشير للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

وكان عمر البشير وعبدالله البشير يحتجزان في سجن "كوبر" بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019.

وبحسب القناة، فإن جثمان عبدالله البشير شيع إلى مقابر "حلة حمد" في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه الذي رفضت السلطات السودانية طلبه بحضور الجنازة.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن السلطات المختصة سمحت مساء أمس للبشير بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، وأنه ذهب وسط إجراءات أمنية مشددة للقاء أسرة الراحل وبعض أفراد من أسرته الكبيرة، وسمح له بقضاء ساعتين معهم.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن اللواء ياسر بشير، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب عمر البشير، توفي أمس الجمعة في مستشفى علياء العسكري الذي نقل إليه من سجن "كوبر" بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان آخر ظهور لعمر البشير في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.