بعد إعلان نتيجة كاليفورنيا.. بايدن ينتزع أصوات المجمع الانتخابي للفوز بمنصب الرئيس الأمريكي رسمياً

تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من انتزاع عدد أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للوصول إلى البيت الأبيض الشهر المقبل، بعدما صادقت ولاية كاليفورنيا رسمياً على فوزه في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أن سكرتير ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، صادق على منح بايدن أصوات ناخبي الولاية الـ55 بعد مراجعة نتائج الانتخابات؛ ما رفع العدد الإجمالي للأصوات التي حصل عليها بايدن في المجمع الانتخابي إلى 279، بزيادة 9 أصوات عن 270 صوتاً اللازمة لانتخابه رئيساً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتيجة انتخابات كاليفورنيا لم تكن محل شك أبداً نظراً لميول الولاية للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي، وغالبا ما تكون المصادقة على نتيجة التصويت إجراء شكليا لا يثير الدهشة، لكن تلك النتيجة تمثل علامة فارقة بالنسبة لبايدن هذا العام كونها تأتي في خضم مجموعة من الطعون القضائية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة الرئيسة قبل الانتهاء منها في محاولة لتقويض فوز منافسه.

وكان من المتوقع قبل أسابيع أن يكون بايدن هو الفائز في السباق الرئاسي، وأخذت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بتلك النتيجة بعد تأخير لتسمح ببدء عملية انتقال السلطة، لكن تأمين أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي هو أحدث خطوة في ترسيخ مكانة بايدن كرئيس منتخب، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب واجه سلسلة من الانتكاسات القانونية، إذ رفضت المحاكم في ولايات مثل جورجيا وميتشيجان ومينيسوتا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن دعاوي قضائية للحزب الجمهوري بشأن حدوث تزوير في الانتخابات، وهو ما كان يرجع غالباً لنقص الأدلة.

جدير بالذكر أن المجمع الانتخابي يضم 538 عضواً تقسم على الولايات وعلى العاصمة واشنطن طبقاً لعدد السكان واستناداً إلى تمثيل كل ولاية في الكونجرس.

ويمثل الولايات الصغرى ثلاثة أعضاء، بينما يمثل ولاية كاليفورنيا وهي أكبر ولاية 55 عضواً، أما العاصمة واشنطن وهي غير ممثلة في الكونجرس على أساس انتخابي فيمثلها ثلاثة أعضاء مثلها مثل الولايات الصغرى.

ويحتاج الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى الحصول على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي الذي يعلن أعضاؤه ولاءهم لمرشح أو آخر لكن لا يوجد قانون اتحادي يقيدهم بذلك.

وتتم جدولة الأصوات في جلسة مشتركة للكونجرس يوم السادس من يناير من عام 2021 للمصادقة على النتائج وإعلان فوز أحد المرشحين بشكل رسمي.