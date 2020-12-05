كورونا يواصل حصد أرواح الرياضيين في العراق.. الصحة ترجح الاسباب

2020-12-05 | 12:42
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بعدما حصد ارواح رياضيين بارزين في العراق، رجحت وزارة الصحة والبيئة، اسباب وفاتهم بعد اصابتهم بفيروس كورونا.
وحصد الفيروس عدداً من نجوم المستديرة وعلى رأسهم أحمد راضي وعلي هادي وناظم شاكر وكريم سلمان.
وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح متلفز إن "دراسة الكوادر الطبية في وزارة الصحة اكدت ان الرياضيين والشباب الذي يتوفون بسبب فيروس كورونا نتيجة للعامل النفسي".
واوضح ان "الحالة النفسية كلما كانت متدهورة ستؤثر على جهاز مناعة المريض وكذلك يؤدي الى تقليل الجهاز المناعي مما يتسبب باستفحال الفيروس".
وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح متلفز إن "دراسة الكوادر الطبية في وزارة الصحة اكدت ان الرياضيين والشباب الذي يتوفون بسبب فيروس كورونا نتيجة للعامل النفسي".
واوضح ان "الحالة النفسية كلما كانت متدهورة ستؤثر على جهاز مناعة المريض وكذلك يؤدي الى تقليل الجهاز المناعي مما يتسبب باستفحال الفيروس".
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