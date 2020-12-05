بغداد وأربيل تتفقان على حصة إقليم كردستان في موازنة 2021

ونقلت "شبكة رووداو الإعلامية" عن الصفار قوله، إن وفد حكومة اقليم كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي.وأضاف أن إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك "يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية"، مشدداً على "ضرورة الإيعاز لوزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم لهذه الأشهر".

ولفت إلى أن "التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي"، موضحاً تلقيهم "وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".