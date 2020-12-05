وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على المعلومات الواردة إلى هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود حاويات عدد 3 حجم 40 قدم مخالفة للضوابط داخل الحرم الجمركي تحتوي بداخلها عجلات دون الموديل والتي لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة ومعدة للتهريب".



وأضاف، "تم على إثرها تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والتي تم الكشف على الحاويات من قبلهم وتأكد صحة المعلومات الواردة وضبط عجلات دون الموديل عدد (12) وختم الحاويات بالختم الجمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 12 عجلة دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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