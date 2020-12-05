شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني اليوم (السبت)، تعرض سفينة تجارية تابعة له لهجوم مجهول قبالة سواحل اليمن، مؤكداً في بيان على موقعه الإلكتروني، أن طاقم السفينة بخير.

وحدث المركز الإشعار بالقول «الواقعة انتهت»، لافتاً إلى أن السفينة والطاقم بخير.

بينت الإحداثيات التي نشرها أن الهجوم وقع في جنوب شرق اليمن بالقرب من منطقة تطل على بحر العرب، التي تقع قبالة مدينة قشن في محافظة المهرة. ولفت إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وتواصل مليشيا الحوثي وبدعم من إيران وسفنها تهديد الملاحية الدولية وتنفيذ عمليات إرهابية بين الحين والآخر عبر زوارق مفخخة.