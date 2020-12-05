شكرا لقرائتكم خبر عن «درون» لنقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكرت شركة الخدمات اللوجستية الأمريكية الناشئة، بالتعاون مع قوة الفضاء الأمريكية، أكبر طائرة في العالم بدون طيار ذاتية التحكم بالكامل (درون)، أطلقت عليها اسم «أيفوم»، بطول 80 قدماً، يمكنها حمل أقمار صناعية بوزن 500 كيلوجرام دون أي بنية تحتية مكلفة، وإطلاقها في مدار أرضي منخفض كل 180 دقيقة، على مدار 24 ساعة، إضافة إلى قدرتها على المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ والعمليات العسكرية.

وصرحت الشركة بأن الطائرة ستطلق أول قمر صناعي تابع لقوة الفضاء الأمريكية في 2021.

وقال جاي سكيلوس، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «أيفوم هي الجيل الجديد من الطائرات ذاتية التحكم، التي تعمل من خلال البرمجيات والأتمتة، ما يجعلها قادرة على الإقلاع وإطلاق الصواريخ والهبوط من تلقاء نفسها». وأضاف أن هناك أكثر من 100 طائرة تُنتج الآن، وقابلة لإعادة الاستخدام.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن قوة الفضاء الأمريكية بحاجة إلى هذا النوع من التقنيات التي تؤدي المهمة بنجاح وفي وقت قياسي.

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