شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة دبي: نواكب أحدث تكنولوجيا المختبرات الجنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الكوادر العلمية والمتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقها في مجال المختبرات الجنائية، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبيه العميد خبير خالد السميطي، والدكتورة فريدة الشمالي وعدد من الضباط.

واطلع الفريق المري، على مؤشرات أداء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وتضمنت مؤشر نسبة الجرائم المكتشفة بناء على فحص وتحليل الأدلة الجنائية، الذي حقق نسبة 94.5% في العام الماضي.

واستمع إلى شرح حول ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، حيث تمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة 211 خبيراً جنائياً، و258 فنياً، و182 جامعياً، و80 خريج دراسات عليا، إضافة إلى اعتمادات الآيزو، واختبارات الكفاءة والتمكين.

كما استمع إلى أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال الأعوام الماضية، واطلع على مواصفات استمرارية الأعمال في الإدارة، حيث حصلت الإدارة على 156 فحص آيزو معتمداً في مختلف المجالات، واستمع إلى شرح حول قدرات الإدارة، ومنها كشف الغازات السامة في العينات البيولوجية في 15 دقيقة، وفحص رقائق الذاكرة الإلكترونية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وبراءة اختراع في جهاز فحص الطلق الناري، وتسجيل 46 مصنفاً فكرياً.