شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مثيرة للجولة السابعة من الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق عصر الاثنين، مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات؛ إذ يلتقي فريق الصناعات على ملعب الصناعة في بغداد مع ضيفه فريق الميناء. وتحسنت نتائج الفريقين خلال الجولات الأخيرة، وتحديداً الميناء، لذلك يصعب توقع ما تسفر عنه المباراة.

ويقابل الكهرباء على ملعب التاجي، أمانة بغداد، حيث يسعى الأخير إلى تحقيق الفوز، فيما يحاول الكهرباء خطف نقاط المباراة.

ويستضيف الديوانية الطلبة في واحدة من أقوى المباريات، وأخيراً يستضيف ملعب كربلاء الدولي، مباراة نفط الوسط متصدر فرق الدوري لغاية الآن، مع ضيفه النفط.

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