شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعقد 3 جلسات حلف يمين للأعضاء الجدد.. تعرف على مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، 3 جلسات حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام، 16 و20 و23 ديسمبر الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسات بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وجاء ترتيب الجلسات كالتالى:

أولا: جلسة حلف اليمين يوم الأربعاء الموافق 16 / 12 / 2020 القاهرة الكبرى

نقابات: "شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ 6 أكتوبر".

ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 20 / 12 / 2020 الوجه البحري

نقابات: "شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا – المنوفية ـ شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المحلة الكبرى – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية".

ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الأربعاء الموافق 23 / 12 / 2020 الوجه القبلي

نقابات: "الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر".

و في السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.