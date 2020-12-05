محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، اليوم السبت، أنه جرى استعادة فتاة اختفت في ظروف غامضة بقويسنا، وجرى العثور عليها بعد مراجعة كاميرات المراقبة.
وقال المصدر، إنه جرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، وبسماع أقوال شهود العيان ومراجعة الكاميرات وتتبع هاتف الفتاة "ن.ح.م"، جرى تحديد موقعها، واستعادتها.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الفتاة هربت من منزل العائلة بسبب مشاكل أسرية، وتعهد أهلها بحسن معاملتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف أرشد عن مكانها.. استعادة فتاة قويسنا المتغيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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