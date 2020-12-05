رئيس وزراء أرمينيا: إحراز تقدم بشأن تبادل جميع الأسرى مع أذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم السبت، إن تقدما قد تم إحرازه مع أذربيجان بشأن تبادل جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال النزاع في قرة باغ، مؤكدا أهمية المحافظة على السلام بين البلدين.

وقال باشينيان في خطاب: "المهم بالغة الأهمية هي إعادة الأسرى، وأريد أن أقول إنه كان هناك تقدما معينا في الواقع، تم التفاوض بشأن التبادل على أساس مبدأ (الكل مقابل الكل)"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاقية لن تُطبق على أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال التصعيد الأخير للنزاع وحدهم، بل أيضا على أولئك الذين تم اعتقالهم في وقت سابق لذلك، وشدد على الحاجة لوضع آليات لإعادة الأسرى.

وأشار باشينيان إلى أن هناك قضية مهمة أخرى هي البحث عن المفقودين، وقال إن أرمينيا أعادت أكثر من 600 جثة لجنود مقتولين، 500 منها بحاجة إلى تحديد هويتها.

وقال باشينيان: "باحتمال كبير، يمكننا القول إن هذه هي جثث مواطنينا المفقودين، يتم تحديد الهوية باستخدام اختبار الحمض النووي. وحتى الآن، تم التعرف على هوية 135 جثة من القتلى وتسليمها إلى ذويها".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل الجهود للحيلولة دون تحول الحدود الأرمنية الأذربيجانية إلى خط مواجهة.

يذكر أنه في 9 نوفمبر، صدر عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانًا مشتركًا بشأن وقف الأعمال العدائية في ناجورنو قرة باغ، وأسفر الاتفاق عن عودة بعض مناطق الإقليم المتنازع عليه إلى سيطرة أذربيجان، ونشر 1960 جندي روسي لحفظ السلام في الإقليم.