محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية. وأكد "الهجان"، أن إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتى اليوم السبت، بلغت 43، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تسلمتها من المواطنين حتى الآن، 210 ألف و914 طلب تصالح، وتحصيل مليار و187 مليون و632 ألف جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر القليوبية تستقبل 210914 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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