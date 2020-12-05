الأردن يدين محاولة حرق كنيسة بالقدس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم السبت، محاولة الاعتداء الآثمة لحرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية على يد أحد المتطرفين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز قوله ، في تصريح صحفي اليوم، إن "محاولة الاعتداء جريمة بشعة مدانة"، مطالباً "السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال".

وأكد أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات، مشدداً على رفض المملكة استهداف المقدسات والاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم.