وفاة معتمد اللاجئين بالسودان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي معتمد اللاجئين بالسودان المهندس عبد الله سليمان حامد، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

نعى وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس، وقيادات الوزارة، في بيان، معتمد اللاجئين، منوها بخبراته الثرية في هذا المجال، إذ بذل كل الجهود في الفترة الزمنية القليلة

التي تولي فيها إدارة معتمدية اللاجئين.

وقال وزير الداخلية السوداني، إن الفقيد عمل على توظيف كل خبراته المكتسبة في تقييم وتطوير الأداء في معتمدية اللاجئين.

وكشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات

إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت.

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.