أفغانستان تسجل 253 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و18 وفاة إثر الإصابة بالفيروس، فيما تعافى 138 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم /السبت/ إلى أنه على مدار الخمسة أيام الماضية، ارتفعت حالات وفيات الفيروس المعلن عنها من جانب الوزارة إلى نحو 20 حالةبمعدل من 3 إلى 5 وفيات في اليوم.
وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي 47 ألفًا و641 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة التي أبلغ عنها كليًا إلى 1865 حالة، كما تماثل 37 ألفًا و485 شخصًا للشفاء من الفيروس في البلاد.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 157 ألفًا و316 عينة في المراكز الحكومية، وتوجد 8 آلاف و291 إصابة نشطة معروفة في البلاد.
وكشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت.
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