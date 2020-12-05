الجيش السوداني يحرر أراضيه من سيطرة ميليشيات إثيوبية

استرد الجيش السوداني، أمس الجمعة، مساحات زراعية في منطقة الفشيقة التابعة لمحلية الفريشة على الشريط الحدودي المحاذي لإثيوبيا، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر موثوقة، إن "الجيش السوداني تقدم في مساحة عرضها 5 كم، في منطقة الفشيقة بمحلية الفريشة".
وأشارت إلى أن الجيش عبر المنطقة الشرقية لنهر عطبرةفي منطقة بركة نورين، مستردا هذه المساحات من المليشيات المسنودة من الجيش الإثيوبي، والتي كانت قد وضعت يدها على هذه المساحات الخصبة خلال العقدين الماضيين، إثر انسحاب الجيش السوداني منها.
وفي 28 مايو الماضي، قتل في منطقة بركة نورين قائدعسكري من الجيش السوداني إثر تبادل النيران مع المليشيات المعززة من الجيش الإثيوبي.
وفر آلاف السودانيين نتيجة هذه الاشتباكات إلى مناطق قريبة، ليبدأ بعدها الجيش السوداني في تعزيز قواته على الشريط الحدودي.
ونشر الجيش السوداني قوات إضافية فور اندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في 4 نوفمبر الماضي، لمنع تسلل عناصر مسلحة لأراضي السودان في وقت سمح لأكثر من 47 ألف لاجئ بعبور الحدود.
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