الفلبين تسجل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 438 ألفا و69 حالة وفقا لوكلة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية عن الوزارة أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض

بالفلبين إلى 8 آلاف و526 وفاة، وتم تسجيل 133 حالة تعاف جديدة ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي في البلاد إلى 399 ألفا و582 حالة، فيما لا تزال هناك 29 ألفا و961 حالة نشطة.

كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا

و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت.

حصيلة قياسية جديدة بالولايات المتحدة سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.