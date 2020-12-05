الهند: إصابات كورونا تصل إلى 9.57 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بكوفيدـ19 في الهند إلى 57ر9 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مومباي، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أما الوفيات في الهند فوصلت إلى 139 ألفا و188. وتعافى 02ر9 مليون من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في الهند.