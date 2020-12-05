بسبب اللقاح المشترك مع فايزر.. مؤسس “بيونتيك” يدخل قائمة أغنى 500 شخصية في العالم

تمكن يوغور شاهين، مؤسس شركة بيونتك” من دخول نادي أغنى أغنياء العالم، وذلك بسبب نجاح شركته في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد بشراكة مع فايزر الأمريكية.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فقد انضم شاهين، خلال الأسبوع الجاري، إلى قائمة أغنى 500 شخص بالعالم بعد أن منحت بريطانيا قبل ثلاثة أيام ترخيص الإستخدام للقاح الذي ابتكره تحالف “بيونتيك”/فايزر.

ونتيجة لهذا الترخيص قفزت أسهم BioNTech بنسبة 8 بالمائة تقريبًا هذا الأسبوع فقط، فيما ارتفعت هذه الأسهم بأكثر من 250 بالمائة منذ مطلع العام، ليصبح شاهين في المرتبة 493 ضمن قائمة أغنياء العالم بصافي ثروة يقدر بـ5.1 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وكانت بريطانيا أول دولة تمنح الترخيص للقاح الجديد، الذي أكدت فيازر وبيونتيك، أنه فعال بنسبة 95 بالمائة في الحماية من فيروس كورونا، فيما لازالت الشركتان تنتظران قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونظيراتها في دول الإتحاد الأوربي، بهذا الشأن.

وكان شاهين، رفقة زوجته أولزم، وهما ألمانيان من أصل تركي، قد تصدرا الساحة الإعلامية قبل أيام بعد النجاح الباهر الذي حققته شركتهما في الوصول إلى اللقاح الجديد.

وكان الزوجان قد ركزا أبحاثهما في السابق ضمن جهود مكافحة السرطان، لكنهم نقلو، خلال شهر يناير الماضي، تركيزهم إلى البحث عن لقاح لفيروس كورونا بعدما صدرت تقارير مقلقة حول انتشار الفيروس في ووهان الصينية.