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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحب بإدراج سلوفينيا "حزب الله" منظمة إرهابية والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بإعلان حكومة سلوفينيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، إن تصنيف سلوفينيا حزب الله كمنظمة إرهابية يعد خطوة حاسمة في الحرب ضد الإرهاب المدعوم من إيران.
وأشاد بومبيو، بإجراءات سلوفينيا ودول أوروبية أخرى لمنع حزب الله من تهديد سلامتها وأمنها.
والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار".
وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أنها "اتخذت القرار تماشيا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".
وذكر التقرير المذكور أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".
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