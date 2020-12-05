شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام في سان فرانسيسكو لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أمرت مايور لندن برييد رئيس بلدية مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم الجمعة بفرض عزل عام جديد وقيود على الأعمال التجارية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وأضافت برييد الديمقراطية إنها غير مستعدة لانتظار بدء حملة على مستوى الولاية أعلنها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها منطقة تلو الأخرى بناء على عمليات دخول وحدات العناية المركزة في المستشفيات. وقالت برييد في إعلانها القيود خلال مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة إنه تم توثيق 16208 إصابة في سان فرانسيسكو منذ بدء الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر عزل عام في سان فرانسيسكو لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.