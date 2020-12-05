هجوم أمريكي لاذع.. تركيا في مرمى العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان فرض عقوبات على تركيا ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص.

لوقف أطماع أردوغان.. إيني الإيطالية تؤكد الالتزام بالتنقيب في قبرص



يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، لإعلان فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص التي تعدها الكتلة الأوروبية غير قانونية.

وقد أدت هذه الأنشطة لتوتر العلاقات، المتوترة بالفعل مع أنقرة، ودفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية في يوليو/تموز الماضي، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق طيران وأمور أخرى. ولم يكن لهذه الإجراءات تأثير ملموس.