وزير خارجية عمان: مسؤول أمريكي طرح تصنيف "الحوثي" إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، السبت، أن مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البوسعيدي خلال الجلسة الثانية لحوار المنامة، بعنوان "أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي".

وردا عن سؤال من مشاركين حول تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية لتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، قال البوسعيدي، إن "مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف المليشيا جماعة إرهابية خلال محادثات في سلطنة عمان"، دون تفاصيل أكثر.

وشدد الوزير على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل لاتفاق لوضع حد للنزاع في البلد الذي أنهكه انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية منذ سنوات.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

ونقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت المجلة إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران منظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني القادم.

وفي كلمته، أكد الوزير العماني التزام السلطنة بتسوية النزاعات في المنطقة "بشكل سلمي".

وشدد على أن السياسة الخارجية للبلاد "تقوم على التعددية والشمولية، أما الإقصاء أو الرفض فليسوا في مخزوننا الدبلوماسي".

ومتطرقا إلى إعلان الكويت حول النتائج الإيجابية للمصالحة الخليجية، قال البوسعيدي إن السلطنة ترحب بهذا البيان، مشيرا إلى إيمان بلاده بـ"مفهوم مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب البوسعيدي عن أمل بلاده في انعقاد قمة للمجلس لبحث الجهود المشتركة لحل الأزمة.

ويعقد حوار المنامة الذي انطلق، الجمعة، في نسخته الـ16، بمشاركة رؤساء وزراء، ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

وتناقش القمة التي تمتد على مدار 3 أيام، قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.

ويشجع الحوار منذ بدايته على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية

ويأتي المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية وأحد أهم معاهد الفكر الاستراتيجي في العالم، وهو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "آي آي إس إس"، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له.