بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في الكويت لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر (أمة 2020) حيث يتنافس على مقاعده 326 مرشحا فيما يحق لـ 567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع اضافة الى عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى في ظل استمرار جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).