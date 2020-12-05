شكرا لقرائتكم خبر عن كينان يتحدى قوانين الطبيعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدى متزلج أمواج أسترالي يدعى كينان ديري قوانين الطبيعة وأجرى تمرينات ضغط على الماء أثناء سحب الزورق له، وشارك ديري بطل العالم مرتين وأستراليا 7 مرات، شريط الفيديو مع متابعيه البالغين 80 ألفاً على «إنستجرام» ليظهر مهاراته بأقدام حافية في تجربة خطرة بسرعة بين 65 و75 كيلومتراً في الساعة.

وعن ولعه بالتزلج على الأمواج قال ديري: «التقى والدي بوالدتي في درس تزلج على الأمواج وبعد ولادتنا أنا وأشقائي الأصغر مني دربونا على الرياضة. التزلج على الأمواج قد يبدو سهلاً للمشاهدين، لكنه رياضة صعبة جداً، ويمكن أن يتعرض فيها المتزلج لإصابة خطرة، كما يجب أن يكون معه سائق متمرس يثق به».

واستخدم ديري مرة حبلاً في مؤخرة طائرة في كاليفورنيا وتزلج خلفها في المدرج.

وأضاف: «أتمرن حالياً لأحصل على لقب عالمي في الرياضة بأقدام حافية، وأخطط أيضاً لرحلة تجوال في مناطق أستراليا لتجربة مهاراتي بأقدام حافية في أماكن لم يسبق أن مشى عليها أحد حافياً من قبل».

كانت هذه تفاصيل خبر كينان يتحدى قوانين الطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.