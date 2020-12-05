شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يستعد للعودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك (29 عاماً) ظهير ليفربول، بطل إنجلترا عدداً من الصور في حسابه على مواقع التواصل وهو يتمرن في مجمع«AXA» الجديد في كيركبي وكتب تحتها: «تمرينات هي الأقسى».

وهذه أول مرة يظهر فيها فان دايك وهو يتمرن بعد 5 أسابيع من خضوعه لجراحة الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي على هامش ديربي ميرسيسايد في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشعر مشجعو ليفربول بالتفاؤل من مشاهدة نجمهم في التمرينات، وتطلعوا لعودته هذا الموسم بعد أنباء عن انتهاء موسمه عقب الإصابة الخطرة.

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