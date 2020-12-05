شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعتزل في برشلونة «شمعياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من كل التكهنات، فإن ميسي (33 عاماً) سيعتزل في برشلونة، على الأقل بالنسبة لتمثال الشمع الذي ظهر في افتتاح متحف مدام توسو في المدينة الكتالونية بعد تحديثه؛ إذ ظهر النجم الأرجنتيني بملامح أكبر سناً، واستعاد ميسي في التمثال لحيته التي حلقها مطلع الموسم وحصل «ميسي الشمعي» على استحسان الجمهور، فيما قال نجم برشلونة البرازيلي السابق ريفالدو، إن مواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان على علم برغبة النادي الفرنسي في ضم ميسي في الصيف. وقال: «يبدو ميسي متطلعاً لمغامرة جديدة وسان جيرمان يعرف أن ضمه لا يكلف شيئاً، فضلاً عن وجود زميله السابق نيمار لإقناعه، لا أعتقد أن تصريحات نيمار الأخيرة محض مصادفة، ربما نيمار يعرف أن إدارة ناديه تحدثت مع ميسي، وفي حال حدوث الصفقة حتى مبابي سيؤجل الانتقال إلى ريال مدريد كي يلعب إلى جانب ميسي».

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